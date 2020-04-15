Нам грозит банкротство: гостиничный бизнес в Ростовской области не получает поддержки в период пандемии
Гостиничный бизнес — одна из нескольких отраслей, которая терпит крах в период пандемии коронавируса. В Ростовской области, как и во всей России, закрыты все отели, как маленькие, так и большие. Руководители были вынуждены распустить по домам персонал, отменить все брони, выселить гостей. Если ещё до объявления нерабочих дней клиенты массово отказывались от заселения, то сейчас отельеры буквально взвыли: надо продолжать давать зарплату, оплачивать ЖКУ, аренду — а дохода-то нет.
Распоряжением президента малый и средний бизнес, а также остальные пострадавшие предприятия должны получать поддержку в это нелёгкое время. Говорилось и об отсрочках по выплате коммуналки, и о кредитных каникулах, и о зарплатных беспроцентных кредитах, и об отмене выплат за аренду. Но по факту эта поддержка не действует, а если послабления и есть, то они тоже прячут в себе подводные камни.
- Беспроцентный кредит? Индивидуальному предпринимателю его невозможно получить, в какой бы банк он не обращался, - говорит отельер Роман Б. - Одни банки не участвуют в этой программе, другим требуется, чтобы у предпринимателя был открыт расчётный счёт именно в их финансовом учреждении, третьи вообще говорят, что у них не такого регламента. Отсрочки по старым кредитам тоже не дают. В банках отвечают, что не получали средства из бюджета на эти цели. Единственная мера поддержки — это отсрочки по налогам, но это не спасает от огромных убытков. Даже продление сроков по выплате жилищно-коммунальных услуг не особенно утешают — ведь через полгода всё равно надо искать средства на их оплату.
Что касается аренды, то распоряжением губернатора было приостановлено взимание платы за государственную собственность. Однако большая часть отельеров арендует коммерческую собственность или муниципальную землю, на которые указания властей не распространяются. Арендодатели же по понятным причинам не отменяют и не дают отсрочек по оплате. Например, руководитель таганрогской гостиницы на 30 номеров должен отдать за первый квартал 2020 года 100 тысяч рублей. Прибавьте к этому коммунальные (здания ведь продолжают хоть частично, но отапливаться), зарплату охранникам, которые остаются на территории, расходы на видеонаблюдение и «тревожную кнопку» - это ещё порядка 60 тысяч рублей в месяц.
- Мы пытаемся добиться хотя бы того, чтобы нам позволили селить прикомандированных сотрудников. В городах Ростовской области продолжают работать многие предприятия, например, в Таганроге - заводы, куда постоянно приезжают работники из других городов и регионов, - рассказала Людмила С., представитель сферы гостиничного бизнеса. - Они постоянно нам звонят, желая остановиться, но мы вынуждены им отказывать. Тогда люди снимают комнаты и квартиры, в которых не проводится дезинфекция, в отличие от отелей и хостелов, где принимаются все меры для нераспространения вируса. Соблюдая во время работы все правила, мы могли бы предоставлять номера для некоторых постояльцев, чтобы хоть как-то держаться на плаву.
Отельеры в один голос говорят, что их убытки исчисляют миллионами. Многим просто-напросто грозит банкротство. А те, кто сможет вернуться к работе, будут долгое время работать исключительно для того, чтобы покрыть прошлые убытки. Некоторым придётся продавать имущество. Хоть все владельцы гостиниц и являются друг другу конкурентами, сейчас они объединяются, пишут коллективные письма в правительство, торгово-промышленную палату, организации по поддержке бизнеса. Но пока оттуда — ни ответа, ни привета.