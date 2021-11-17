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Награды за борьбу с коронавирусом получили от президента 18 врачей Ростовской области

Награды за борьбу с коронавирусом получили от президента 18 врачей Ростовской области
Государственные награды за борьбу с COVID-19 получили от президента 18 врачей Ростовской области. Соответствующий указ глава государства подписал 19 ноября.

В числе награжденных - главврач РОКБ Вячеслав Коробка, врач госпиталя горбольницы № 20 Максим Ткачев, медсестры госпиталя на базе ЦГБ имени Семашко Елена Верниченко, Ольга Шаталова, а также лаборант больницы № 20 Ольга Ковтонюк и еще три медработника. Все они были удостоены орденов Николая Пирогова. Кроме того, еще 10 сотрудников больниц были отмечены медалями Луки Крымского.

Медики борются с коронавирусом в медучреждениях Волгодонска, Таганрога, Ростова, Каменска, а также Орловского и Морозовского районов.
Фото: правительство Ростовской области.
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