Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Наградили мужчину, обезвредившего подростка с ножом в школе под Таганрогом

Наградили мужчину, обезвредившего подростка с ножом в школе под Таганрогом
Губернатор Ростовской области вручил медаль Алексея Береста вахтеру, который обезвредил вооруженного подростка в школе. О торжественной церемонии глава региона сообщил на своей странице в социальных сетях 7 декабря.

Происшествие случилось 11 сентября под Таганрогом. Ученик 9-го класса пришел в МБОУ «Краснодесантская СОШ» (Неклиновский район) в маске. На пороге образовательного учреждения 15-летний парень достал нож и набросился на вахтершу. На помощь к женщине поспешили учителя и родители детей.

Подросток успел ранить трех человек, прежде чем его удалось усмирить. Один из раненых - дедушка ученицы Василий Зейбель, который смог выхватить нож.

На несовершеннолетнего возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство». До декабря парень останется в СИЗО.
Фото: соцсети Василия Голубева.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.