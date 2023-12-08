Наградили мужчину, обезвредившего подростка с ножом в школе под Таганрогом
Губернатор Ростовской области вручил медаль Алексея Береста вахтеру, который обезвредил вооруженного подростка в школе. О торжественной церемонии глава региона сообщил на своей странице в социальных сетях 7 декабря.
Происшествие случилось 11 сентября под Таганрогом. Ученик 9-го класса пришел в МБОУ «Краснодесантская СОШ» (Неклиновский район) в маске. На пороге образовательного учреждения 15-летний парень достал нож и набросился на вахтершу. На помощь к женщине поспешили учителя и родители детей.
Подросток успел ранить трех человек, прежде чем его удалось усмирить. Один из раненых - дедушка ученицы Василий Зейбель, который смог выхватить нож.
На несовершеннолетнего возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство». До декабря парень останется в СИЗО.