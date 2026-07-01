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Над Ростовом взошла «Клубничная Луна». Кадры необычного явления сделали местные жители 30 июня.Естественный спутник Земли был полностью освещен Солнцем и имел красный оттенок. Однако название «Клубничная» Луна получила не из-за этого.По легенде, оно пришло из традиций североамериканских индейцев, которые связывали июньское полнолуние с сезоном сбора клубники. Такое полнолуние также имеет и другие названия: «Медовая Луна», «Луна Роз», «Рыбацкая Луна» и «Луна Лотоса».