Над границей в Ростовской области разрешили сбивать гражданские самолеты-нарушители



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Российским вооружённым силам разрешили сбивать гражданские самолёты, нарушившие воздушную границу России. Соответствующее постановление 26 февраля подписал премьер-министр Михаил Мишустин.



Согласно опубликованному документу, ВВС России получают право открыть огонь на поражение, если самолёт-нарушитель не реагирует на сигналы и не подчиняется требованиям военных. Однако перед этим должна быть предпринята попытка принудительной посадки воздушного судна.

«При нарушении государственной границы гражданскими или не оснащенными вооружением военно-транспортным воздушным судном, которое не реагирует на подаваемые ему радиокоманды и (или) визуальные сигналы и продолжает полёт в глубь территории или к важнейшим объектам Российской Федерации, поднятыми в воздух самолётами (вертолетами) судно-нарушитель принуждается к посадке на аэродром или к выходу за пределы воздушного пространства Российской Федерации», - говорится в постановлении правительства.



Если воздушное судно откажется подчиняться, его уничтожат, но после того, как будет установлено, есть ли на нём пассажиры или нет.

«При отказе судами-нарушителями выполнять подаваемые радиокоманды и (или) визуальные сигналы на выполнение посадки (выход за пределы воздушного пространства Российской Федерации) или отказе подчиняться без объяснения причин оружие и боевая техника дежурных сил применяются в установленном настоящими правилами порядке при наличии сведений об отсутствии на борту судна-нарушителя пассажиров».



В постановлении уточняется, вооружённые силы приводятся в готовность № 1, а силы ВВС поднимаются в воздух при обнаружении неопознанных самолётов на расстоянии 50 километров от госграницы. Для Южного и Восточного военных округов – на расстоянии 100 километров.



Добавим, что до сих пор запрещалось сбивать гражданские самолёты. Запрет был введён ещё в СССР после трагедии, которая произошла 1 сентября 1983 года. В тот день главнокомандующий ВВС генерал армии Анатолий Корнуков, возглавлявший 40-ю истребительную авиационную дивизию ВВС ДВО, приказал уничтожить пассажирский Boeing 747 авиакомпании Korean Air. Судно следовало из Нью-Йорка в Сеул. Самолёт приземлялся на Аляске для дозаправки. Затем, продолжая полёт, лайнер отклонился от курса более чем на 500 километров. В результате самолёт вошёл в воздушное пространство Советского Союза и оказался над территориями, где находились военные объекты, а полёты иностранных судов были запрещены.



Южнокорейский лайнер был сбит. В результате погибли 246 пассажиров и 23 члена экипажа.