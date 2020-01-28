Национальная идея от мужа ростовчанки Костенко Тарасова: России нужно создать свой футбольный мяч



Супруг ростовчанки Костенко Дмитрий Тарасов предложил создать в России свой футбольный мяч. Такой идеей она поделился на страничке в социальной сети.



Этот проект спортсмен условно наименовал «Росмяч». Он написал, что такая идея пришла к нему во время сборов с казанским «Рубином». Дмитрий пишет, что в Советском Союзе футболисты играли одинаковыми кожаными мечами, а на таких соревнованиях как чемпионаты Европы или мира они сталкивались в зарубежными спортивными снарядами, которые были выполнены по другой технологии. При этом клубы и сборные СССР показывали себя на лучшем уровне.



- Вот вам национальная идея: создать собственный крутой футбольный мяч по правилам спортивной баллистики, - предлагает Тарасов.



Сейчас Дмитрий находится в Белеке, Турция. Он проводит сборы в составе казанского клуба «Рубин». Тем временем его жена Анастасия Костенко находится на сносях. Совсем скоро у неё должна родиться вторая дочь. У супругов уже есть старшая девочка Милана, которой примерно полтора года. Раньше Костенко писала, что переживает, вдруг Дмитрий не успеет вернуться со сборов к её родам.