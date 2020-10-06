Начало недели ростовчане проведут без воды

В Ростове начало недели начнется с прекращения водоснабжения. Причиной временных неудобств стало переподключение от старого водопровода к новому. Информация об этом размещена на сайте ростовского водоканала.В понедельник, 12 октября, с 8:30 до 18:00 без воды останутся жители домов, находящихся на территории: от 19-й Линии и 20-й Линий до железнодорожного пути, от улиц Буйнайской и Вяземцева до улицы Береговой, а также весь жилой комплекс «Аксай».На следующий день, 13 октября, отключат воду в границах от проспекта Сельмаш до улицы Металлургической и от улицы Селиванова до улицы Веры Пановой. Жители домов, расположенных по этим адресам, будут без воды целые сутки, начиная с 8:00.Также будет временно прекращено водоснабжение от проспекта Шолохова по четной стороне до улицы Мурлычева и от 14-й Линии до улицы Буйнакской. Проживающие на этих отрезках дончане останутся без воды 14 октября с 8:30 до 22:00.