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Начало недели ростовчане проведут без воды

Начало недели ростовчане проведут без воды
В Ростове начало недели начнется с прекращения водоснабжения. Причиной временных неудобств стало переподключение от старого водопровода к новому. Информация об этом размещена на сайте ростовского водоканала.

В понедельник, 12 октября, с 8:30 до 18:00 без воды останутся жители домов, находящихся на территории: от 19-й Линии и 20-й Линий до железнодорожного пути, от улиц Буйнайской и Вяземцева до улицы Береговой, а также весь жилой комплекс «Аксай».

На следующий день, 13 октября, отключат воду в границах от проспекта Сельмаш до улицы Металлургической и от улицы Селиванова до улицы Веры Пановой. Жители домов, расположенных по этим адресам, будут без воды целые сутки, начиная с 8:00.

Также будет временно прекращено водоснабжение от проспекта Шолохова по четной стороне до улицы Мурлычева и от 14-й Линии до улицы Буйнакской. Проживающие на этих отрезках дончане останутся без воды 14 октября с 8:30 до 22:00.

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