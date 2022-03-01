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Начальника ГИБДД Миллерово приговорили к двум годам условно

Начальника ГИБДД Миллерово приговорили к двум годам условно
Начальник ГИБДД Миллерово Александр Чмыхалов получил два года условно с двумя годами испытательного срока за превышение должностных полномочий. Приговоры вынесли и двум его подчиненным – инспекторам ДПС. Один получил год и восемь месяцев условного срока, второй – год и два месяца.

По версии следователей, в течение трех месяцев (с декабря 2020-го по февраль 2021 года) Чмыхалов просил инспекторов не составлять протоколы на его знакомых водителей-нарушителей. Те боялись потерять работу, поэтому беспрекословно выполняли указания руководителя. В итоге благодаря им ответственности избежали четверо лихачей. Двое из них были пьяными за рулем.

Свою вину и Чмыхалов, и инспекторы признали. Миллеровский районный суд вынес им приговор в особом порядке, через месяц после поступления дела на рассмотрение.
Фото: ГУ МВД РФ по Ростовской области
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