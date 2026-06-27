Начальник ж/д вокзала на Дону приговорена к 7 годам колонии за взятку в 670 тысяч рублей

Фото: Donday

Чертковский районный суд Ростовской области вынес обвинительный приговор начальнику железнодорожного вокзала станции Кутейниково. Женщина признана виновной в получении взятки в крупном размере и мошенничестве, что привело к незаконному присвоению более 670 тысяч рублей.Как сообщили в Южной транспортной прокуратуре, следствием установлено, что в период с июля 2022 года по июнь 2023 года начальник вокзала фактически организовала преступную схему. Между ООО «Сервис Груп» и ОАО «Российские железные дороги» был заключен договор на оказание ситуационной помощи маломобильным пассажирам. Однако, по решению суда, директор вокзала фиктивно оформила данный договор, а реальное исполнение обязанностей возложила на своих подчиненных.В результате этих действий ООО «Сервис Груп» получило денежные средства в сумме свыше 670 тысяч рублей, которые не были заработаны за счет фактического оказания услуг. В свою очередь, начальник вокзала получила незаконное вознаграждение.По решению суда, осужденной назначено наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Кроме того, ей предстоит выплатить штраф в размере 1,3 миллиона рублей, а также она лишена права занимать должности в сфере организации железнодорожного транспорта на два года.Уголовное дело в отношении руководителя ООО «Сервис Груп», обвиняемого в мошенничестве и даче взятки, продолжает рассматриваться в суде.