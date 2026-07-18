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На заправках в Ростове к дежурству приступили казаки и волонтеры

На заправках в Ростове к дежурству приступили казаки и волонтеры
На заправках в Ростове к дежурству приступили казаки и волонтеры. Об этом сообщают очевидцы.

Представителей казачьего отряда видели на заправке Красноармейская/Кировский. Глава города Александр Скрябин сообщил, что на заправочные станции вышли и волонтеры. Добровольцы информируют водителей о наличии топлива, графике его завоза и раздают питьевую воду.

Напомним, что решение о дежурстве опергрупп распорядился глава региона Юрий Слюсарь. По данным властей, это поможет разобраться с напряженной обстановкой на АЗС.
Фото: Дондей
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