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На заправках в Ростове к дежурству приступили казаки и волонтеры. Об этом сообщают очевидцы.Представителей казачьего отряда видели на заправке Красноармейская/Кировский. Глава города Александр Скрябин сообщил, что на заправочные станции вышли и волонтеры. Добровольцы информируют водителей о наличии топлива, графике его завоза и раздают питьевую воду.Напомним, что решение о дежурстве опергрупп распорядился глава региона Юрий Слюсарь. По данным властей, это поможет разобраться с напряженной обстановкой на АЗС.