На заправках Ростова 15 июля выстроились очереди до 100 машин

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Редакция DonDay продолжает следить за ситуацией на заправках Ростова-на-Дону. По данным на 15 июля, самые крупные очереди образовались на АЗС в северной части донской столицы. При этом самые высокие цены на топливо зафиксировали на западе города.Ехать за топливом в центр Ростова - не самый удачный вариант. Рабочая заправка есть на улице Красноармейской. Там в наличии АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо, но у станции собралась большая очередь. В ней стоят от 20 до 50 автомобилей.- Цены здесь приемлемые. АИ-92 по 95,90 руб., АИ-95 по 71,95 руб. и ДТ по 76,85 руб., - рассказал один из водителей.На западе города искать топливо лучше на улицах, которые примыкают к основным магистралям. На Малиновского заправок с бензином почти нет, а на проспекте Стачки в очередях стоят около 100 машин.Более спокойная обстановка и приемлемые цены наблюдаются на АЗС на улицах Лесопарковой, Благодатной и Таганрогской.При этом заправка в Нефтяном переулке может неприятно удивить ценами. АИ-92 там стоит 140 рублей, АИ-95 - 145 рублей, дизельное топливо - 102,90 рубля.В северной части города найти заправку без очереди практически невозможно. Самые большие автоколонны заметили на АЗС на улицах Бодрой и Фурмановской.- Тут выстроились очереди почти из ста машин, - сообщил ростовчанин.В среднем цены на топливо здесь составляют: АИ-92 - 65,40 рубля, АИ-95 - 71,45 рубля, ДТ - 76,85 рубля. На отдельных заправках стоимость топлива приближается к 100 рублям. Например, на станции на улице Добровольского АИ-92 продают за 90 рублей, АИ-95 - за 95 рублей, ДТ - за 92 рубля.На востоке Ростова ситуация на заправках заметно лучше. Топливо есть, а очереди небольшие на проспекте Шолохова, в районе улицы Российской. Похожая обстановка наблюдается на АЗС на улицах Орской и Вятской.- Самая высокая цена на топливо в этом районе достигает 99,90 рубля. Это за АИ-92, - рассказал один из автовладельцев.