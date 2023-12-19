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На Западном в Ростове зерновоз оборвал провода посреди дороги

На Западном в Ростове зерновоз оборвал провода посреди дороги
В Ростове на Западном зерновоз оборвал провода. Инцидент случился недалеко от областной больницы утром 19 декабря.

По словам очевидцев, водитель грузовика двигался по улице 339-й Стрелковой Дивизии. Когда он проезжал мимо остановки общественного транспорта у медучреждения, то зацепил провода. Транспорт протащил линию электропередачи за собой, оборвав ее.

— Теперь провода лежат на дороге и остановке, — пишут свидетели случившегося. — Проезд затруднен.

Судя по данным сервиса Яндекс.Карты, на месте образовался небольшой затор. Пока его протяженность составляет 100-200 метров. Однако в ближайшее время он может увеличиться. Водители значительно снижают скорость, проезжая рядом с опасным участком. Энергетики не рекомендуют приближаться к оборванным ЛЭП ближе, чем на восемь метров.
Фото: соцсети (тг Это Ростов!)
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