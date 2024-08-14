На Западном в Ростове прохожий ударил кулаком подростка и ограбил его

Фото: ростов.ру

На Западном в Ростове прохожий избил и ограбил 15-летнего школьника. Об этом 14 августа сообщили в ГУ МВД по региону.По предварительным данным, инцидент произошёл 5 августа на Западном. В тот день 15-летний подросток шёл по перекрёстку улицы Малиновского и проспекта Стачки.Неожиданно к нему обратился незнакомец с просьбой перевести 300 рублей на его банковскую карту. Испугавшись, мальчик выполнил просьбу. Однако грабителю этого оказалось мало. Он ударил подростка кулаком по голове, забрал его телефон и перевёл с его счёта ещё три тысячи рублей.Грабитель попытался скрыться с места происшествия, но был задержан в тот же день. Ему предъявили обвинение и отправили под домашний арест.Полиция продолжает выяснять все обстоятельства произошедшего.