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На Западном в Ростове прохожий ударил кулаком подростка и ограбил его

На Западном в Ростове прохожий ударил кулаком подростка и ограбил его
На Западном в Ростове прохожий избил и ограбил 15-летнего школьника. Об этом 14 августа сообщили в ГУ МВД по региону.

По предварительным данным, инцидент произошёл 5 августа на Западном. В тот день 15-летний подросток шёл по перекрёстку улицы Малиновского и проспекта Стачки.

Неожиданно к нему обратился незнакомец с просьбой перевести 300 рублей на его банковскую карту. Испугавшись, мальчик выполнил просьбу. Однако грабителю этого оказалось мало. Он ударил подростка кулаком по голове, забрал его телефон и перевёл с его счёта ещё три тысячи рублей.

Грабитель попытался скрыться с места происшествия, но был задержан в тот же день. Ему предъявили обвинение и отправили под домашний арест.

Полиция продолжает выяснять все обстоятельства произошедшего.
Фото: ростов.ру
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