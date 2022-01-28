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На Западном подъезде к Ростову за 31 млн рублей проконтролируют ремонт моста

На Западном подъезде к Ростову за 31 млн рублей проконтролируют ремонт моста

На Западном подъезде к Ростову проконтролируют ремонт моста через реку Чмутовую за 31 миллион рублей. Информация об этом размещена на портале государственных закупок.

Подрядчика ищет управление автомобильной магистрали Москва – Волгоград федерального дорожного агентства. В техзадании сказано, что исполнитель обязан распределить на ремонтируемом объекте девять человек, которые будут следить за графиком и качеством выполнения работ. Кроме того, победителю тендера предстоит подписание от имени заказчика актов промежуточной приемки ответственных конструкций и актов освидетельствования скрытых работ, проводить лабораторные испытания и многое другое.

Прием заявок на участие начался 31 января и продлится до 21 февраля 2022 года. Контролировать действия рабочих необходимо до 15 ноября 2024-го.
Фото:istockphoto.com
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