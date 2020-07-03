Вывозным рейсом из Ташкента 61 россиянин прибыл в Ростов

В аэропорт Платов Ростова-на-Дону прибыл вывозной рейс из Ташкента. На борту были 61 россиянин и 27 иностранцев, сообщает РИА «Новости».Рейс авиакомпании Uzbekistan Airways отправился из Ташкента 5 июля в 10:24. Точное время прибытия пока не сообщается, как и количество ростовчан на борту.Напомним, в связи с пандемией коронавируса, в России с 27 марта прекращено авиасообщение с другими странами. Доставить оставшихся за границей граждан могут только вывозные рейсы. Ограничительные меры продолжают постепенно снимать, однако самолеты в другие странные пока просто так не летают.