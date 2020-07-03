Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Вывозным рейсом из Ташкента 61 россиянин прибыл в Ростов

Вывозным рейсом из Ташкента 61 россиянин прибыл в Ростов
В аэропорт Платов Ростова-на-Дону прибыл вывозной рейс из Ташкента. На борту были 61 россиянин и 27 иностранцев, сообщает РИА «Новости».

Рейс авиакомпании Uzbekistan Airways отправился из Ташкента 5 июля в 10:24. Точное время прибытия пока не сообщается, как и количество ростовчан на борту.

Напомним, в связи с пандемией коронавируса, в России с 27 марта прекращено авиасообщение с другими странами. Доставить оставшихся за границей граждан могут только вывозные рейсы. Ограничительные меры продолжают постепенно снимать, однако самолеты в другие странные пока просто так не летают.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.