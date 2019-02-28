На выставке в ростовском музее ожили фигуры сказочных героев советских фильмов: фоторепортаж



В Ростовском музее краеведения открылась выставка «Ожившие сказки», на которой гости могут увидеть восковые фигуры сказочных героев. Причем это не простые куклы – каждая из них умеет двигаться и даже говорить.



В зале представлены сцены из всеми любимых сказок «Винни-Пух», «Золушка», «Конёк-горбунок», «Красная Шапочка», «Аленький цветочек», «Аладдин», «Морозко», «Золотой ключик» и «Репка».



Идея оживить фантастических героев появилась 12 или 13 лет назад у инициативной группы ставропольцев. Они захотели возродить сказки, которые были экранизированы в советское время. Над выставкой работало очень много людей - художники, костюмеры, скульпторы и механики.



- Это, кстати, единственная выставка, где можно петь и танцевать, у нас тут настоящие дискотеки устраивают, - со смехом говорит директор экспозиции Александр Ильясов.







Из воска сделаны видимые части кукол – руки и головы. Остальное создано из папье-маше. Внутри каждой фигуры находится механизм, который оживляет её. Каждый волосок на бровях и ресницах вживлён отдельно, а глаза и зубы сделаны на заказ в клиниках, где изготавливают протезы.



- Выставка объездила уже всю Россию, и в каждом городе происходило что-то интересное и смешное. Например, как-то пришёл такой грузный и очень высокий мужчина с дочуркой. Они рассматривали Красную Шапочку. А когда она вдруг воскликнула: «Ой, бабушка!», мужчина подпрыгнул так, что задел головой сетку, свисающую с потолка. Потом ещё бормотал: «Ух, напугали, гады».



В Ростове-на-Дону «Ожившие сказки» будут радовать посетителей минимум до конца апреля.



