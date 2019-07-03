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На выходных в Ростовской области станет немного холоднее

На выходных в Ростовской области станет немного холоднее
Фото: Radisson Blu blog

В донском регионе на выходных ожидается понижение температуры. В субботу, 6 июля, по прогнозу синоптиков, будет солнечно и ясно.
Температура по области - в среднем от +25 до +30 градусов. За окном ростовчан - +28 градусов. Тем, кто предпочитает гулять ночью, следует взять с собой верхнюю одежду — столбики термометров опустятся до +16...+13 градусов. Весь день в Ростове-на-Дону обещают ветер до 6 метров в секунду.

В воскресенье температура не изменится. На Дону ожидается от +27 до +28 градусов. Небо будет ясным, ветер снизится до 3 метров в секунду. Ночью, согласно прогнозу, похолодает до +17...+16 градусов.

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