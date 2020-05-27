На выходных в Ростовской области ожидается град
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В Ростовской области в субботу, 30 мая, прогнозируют сильные дожди с градом.
По данным Северо-Кавказского управления гидрометеорологии, в большинстве районов пройдут кратковременные дожди с грозой. Ночью и утром местами по области ожидается сильный дождь. В ряде районов ливень будет сопровождаться градом.
Ветер усилится до 8-13 м/с. Во время непогоды его порывы будут достигать 15-20 м/c. Ночью температура зафиксируется на уровне +12…+17, но в северных районах она опустится до +8 градусов. Днём воздух прогреется до +18…+23 градусов.
В воскресенье кратковременный дождь с грозой прогнозируют в отдельных районах. Ветер немного стихнет - до 6-11 м/с. Утром и днём местами сохранятся порывы, в том числе при грозе, до 16 м/с. Температура воздуха ночью - до +9…+14, по западу региона - до +5. Днём столбики термометров установятся на уровне +20…+25 градусов.
В Ростове на выходных также ожидается дождливая и ветреная погода.