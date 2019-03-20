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На выходных в Ростове возможен мокрый снег

На выходных в Ростове возможен мокрый снег
Выходные в Ростове-на-Дону обещают быть дождливыми и прохладными. Поэтому прятать теплые вещи в шкаф до следующего года пока рано.

По сообщению Ростовского гидрометцентра, в пятницу, 22 марта, в донской столице ожидается +8 градусов. Весь день будет безоблачное небо и яркое весеннее солнце.

Однако ночью столбики термометров опустятся до +2 градусов, и выпадут осадки в виде дождя. В субботу, 23 марта, в дневные часы - до +6 градусов. Ожидается западный ветер со скоростью 4 метра в секунду.

Как ранее сообщали синоптики, весна в Ростов еще не пришла окончательно. С большой вероятностью возможен мокрый снег. Температура воздуха составит +7 градусов. На протяжении дня возможны кратковременный дождь и переменная облачность.

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