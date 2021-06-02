На выходных в Ростове сохранится пасмурная дождливая погода
В Ростове-на-Дону снова прогнозируют дожди и пасмурную погоду. Ливни пройдут в донской столице с 4 по 6 июня.
Осадки ожидаются уже в пятницу. В этот день температура воздуха составит +20 градусов днем и +13 - ночью. На выходных столбик термометра покажет +19...+22 градуса, а вечером температура опустится до +13...+14.
Утром в субботу обещают сильные ливни. Поэтому ростовчанам не стоит прятать в шкаф зонты и верхнюю одежду. Ветер сменит направление с северного на юго-западный и усилится до 4-5 метров в секунду.
В воскресенье утром выглянет солнце, но вскоре небо снова затянет тучами и возможно пойдет дождь.
Отметим, что регулярные осадки за последнюю неделю создали ряд неудобств для жителей Ростова и области. На улице Ленина, 109/5 затопило жилой многоквартирный дом. Кроме того, огромные озера разлились вокруг восьми домов всего за сутки. Ветер повалил порядка десяти деревьев, некоторые из которых угодили на припаркованные машины. Для ликвидации последствий непогоды пришлось привлекать спасателей.
Фото: РИА Новости.