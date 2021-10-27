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На выходных в Ростове похолодает до +2 градусов

На выходных в Ростове похолодает до +2 градусов
В последние выходные октября в Ростове столбики термометров опустятся до +2 градусов. О погоде 30 и 31 октября рассказали донские синоптики.

Последние несколько дней температура воздуха в донской столице не опускалась ниже +4 градусов. В субботу похолодает до +2. Однако дневная температура останется прежней - до +13 градусов. В этот же день ожидается восточный ветер до четырех метров в секунду. На следующий день он усилится до шести, а в городе похолодает еще на один градус - до +12.

Все выходные в Ростове небо будет скрываться за тучами. Однако синоптики обещают небольшие прояснения.

Фото: gtrk.tv.
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