На выходных в Ростове будут идти дожди

В Ростове-на-Дону все выходные будут идти дожди, сообщили в городском гидрометцентре.В субботу метеорологи прогнозируют выпадение осадков с самого утра. Дожди не прекратятся до 21:00. Утром столбики термометров поднимутся до +4, а днём температура составит +6. В воскресенье погода также не порадует ростовчан. В первой половине дня снова ожидается дождь. После 12:00 - облачно, с прояснениями. Воздух прогреется до +7 градусов. Сильных порывов ветра в эти дни не ожидается, всего 1-4 метра в секунду.Во время дождей автомобилистам стоит быть аккуратнее на дороге, чтобы избежать аварийных ситуаций. Прогулки по городу лучше отложить на следующие выходные, чтобы не заболеть.