На выходных в Ростове будет жарко и солнечно

Фото: Rostov.ru.

На предстоящих выходных в Ростове-на-Дону будет жарко и солнечно. О погоде рассказали в Росгидрометцентре.Суббота, 3 июня, окажется менее жаркой, однако температура воздуха поднимется до +33. Ночью станет немного прохладнее – до +20...+22. При этом на улице будет практически безветренно, 4-5 метров в секунду. Дождя в этот день не предвидится, поэтому ростовчане смело могут отправиться на прогулку или насладиться отдыхом на природе.В воскресенье станет еще жарче, и термометры покажут порядка 35 градусов. На улице будет светить солнце в течение всего дня. Немного прохладнее станет только под вечер – +23.Напомним, что в жару стоит употреблять больше жидкости и носить головные уборы, чтобы избежать солнечного удара. Чаще находитесь в тени, а при необходимости обратитесь в службу 112.