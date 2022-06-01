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На выходных в Ростове будет жарко и солнечно

На выходных в Ростове будет жарко и солнечно

На предстоящих выходных в Ростове-на-Дону будет жарко и солнечно. О погоде рассказали в Росгидрометцентре.

Суббота, 3 июня, окажется менее жаркой, однако температура воздуха поднимется до +33. Ночью станет немного прохладнее – до +20...+22. При этом на улице будет практически безветренно, 4-5 метров в секунду. Дождя в этот день не предвидится, поэтому ростовчане смело могут отправиться на прогулку или насладиться отдыхом на природе.

В воскресенье станет еще жарче, и термометры покажут порядка 35 градусов. На улице будет светить солнце в течение всего дня. Немного прохладнее станет только под вечер – +23.

Напомним, что в жару стоит употреблять больше жидкости и носить головные уборы, чтобы избежать солнечного удара. Чаще находитесь в тени, а при необходимости обратитесь в службу 112.
Фото: Rostov.ru.
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