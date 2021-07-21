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На выходных в Ростов вернется жаркая погода

На выходных в Ростов вернется жаркая погода
После проливных дождей в Ростов-на-Дону снова вернется жара. О погоде на 24 и 25 июля рассказали донские синоптики.

Температура начнет расти уже в субботу. Столбик термометра покажут +29 градусов, а северный ветер стихнет до двух метров в секунду. От палящего солнца ростовчан спасут разве что облака, которые будут периодически появляться. К вечеру воздух остынет до +18 градусов.

На следующий день, 26 июля, температура достигнет +32 градусов. Ветер сменит направление на северо-восточный и усилится до 5 метров в секунду.

Ростовчанам рекомендуется носить головные уборы и чаще находиться в тени. Также не стоит забывать пить больше воды, чтобы избежать обезвоживания.

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