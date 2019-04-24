На выходных ростовчан ожидает переменчивая погода



В Донской столице на ближайших выходных ростовчан ждет теплая, но переменчивая погода. О ситуации рассказали в донском гидрометцентре.



Так 27 апреля, в субботу столбики термометров поднимутся до +22 градусов, а на небо ожидается переменная облачность. Однако ко второй половине дня погода ухудшится и может пройти дождь с грозой. Порывы ветра не превысят 8 метров в секунду.



На следующий день, в воскресенье ростовчане отпразднуют Пасху. Воздух прогреется до +21 градусов, облака рассеются, и выйдет солнце. Ветер утихнет до 1-2 метров в секунду.