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На выходных ростовчан ожидает переменчивая погода

На выходных ростовчан ожидает переменчивая погода
В Донской столице на ближайших выходных ростовчан ждет теплая, но переменчивая погода. О ситуации рассказали в донском гидрометцентре.

Так 27 апреля, в субботу столбики термометров поднимутся до +22 градусов, а на небо ожидается переменная облачность. Однако ко второй половине дня погода ухудшится и может пройти дождь с грозой. Порывы ветра не превысят 8 метров в секунду.

На следующий день, в воскресенье ростовчане отпразднуют Пасху. Воздух прогреется до +21 градусов, облака рассеются, и выйдет солнце. Ветер утихнет до 1-2 метров в секунду.

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