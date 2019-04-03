На выходных несколько улиц в центре Ростова останутся без света



В Ростове 6 и 7 апреля несколько улиц в центре города останутся без света. Об отключении сообщили в «Донэнерго».



Электроэнергии не будет с 9 утра до 17 часов на улицах:

- Красноармейской в домах с 188 по 190, 194 по 210 и №№ 216, 222;

- Максима Горького № 195 и в домах с 199 по 201;

- Чехова в домах с 84 по 90 и № 79;

- Университетском №№ 109, 115, 115а;

- Журавлёва в домах с 37 по 39 и с 30 по 48;

- Социалистической в домах с 164 по 186 и с 167 по 181;

- Большой Садовой в домах с 142 по 144;

- Крепостной 59.



В эти же дни с 9 утра до 16 часов света не будет по адресам:

- Искусственная, 29;

- Нижегородская 31;

- Краснофлотский, 22.



На ночь подача электроэнергии будет возобновлена.



Причиной отключения станет ремонт линий передач и трансформаторных подстанций.