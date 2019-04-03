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На выходных несколько улиц в центре Ростова останутся без света

На выходных несколько улиц в центре Ростова останутся без света
В Ростове 6 и 7 апреля несколько улиц в центре города останутся без света. Об отключении сообщили в «Донэнерго».

Электроэнергии не будет с 9 утра до 17 часов на улицах:
- Красноармейской в домах с 188 по 190, 194 по 210 и №№ 216, 222;
- Максима Горького № 195 и в домах с 199 по 201;
- Чехова в домах с 84 по 90 и № 79;
- Университетском №№ 109, 115, 115а;
- Журавлёва в домах с 37 по 39 и с 30 по 48;
- Социалистической в домах с 164 по 186 и с 167 по 181;
- Большой Садовой в домах с 142 по 144;
- Крепостной 59.

В эти же дни с 9 утра до 16 часов света не будет по адресам:
- Искусственная, 29;
- Нижегородская 31;
- Краснофлотский, 22.

На ночь подача электроэнергии будет возобновлена.

Причиной отключения станет ремонт линий передач и трансформаторных подстанций.

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