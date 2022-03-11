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На восстановление разбитых остановок в Ростове потратят более трех миллионов рублей

На восстановление разбитых остановок в Ростове потратят более трех миллионов рублей
В Ростове на разрушенных вандалами остановках заменят стекла. Из бюджета города на эти цели выделят чуть более трех миллионов рублей.

Всего в Ростове 900 остановочных пунктов. Часть содержат за счет бюджета, часть — предприниматели. По словам сити-менеджера Алексея Логвиненко, в замене нуждаются 153 стеклопакета на остановках. К апрелю в павильонах поставят антивандальные стекла триплекс.

Эпопея с установкой антивандальных остановок в донской столице берет свое начало в 2018 году. Тогда власти решили заменить старые убогие остановки на новые с прочным стеклом. Около 100 новых комплексов обошлось бюджету города в 35 миллионов рублей. Апгрейд одной остановки стоил примерно 300 тысяч рублей. Однако спустя несколько месяцев горожане пожаловались, что стекла остановок под собственным весом опускаются и давят на винты, в результате чего на них появляются трещины. Сами остановки сделаны так, что в дождь и снег, особенно когда ветрено, в них не укрыться: всё и всех вымачивает насквозь.

Потом выяснилось, что дорогостоящее остекление павильонов не стало надежной защитой и от вандалов. В новых остановках хулиганы с легкостью разбивали стекла, рисовали граффити и ломали скамейки. Несмотря на обилие камер наружного видеонаблюдения, еще ни один вандал не понес ответственности за порчу имущества.

Насколько прочным будет новое остекление, покажет лишь время. В администрации города напомнили, что за вандализм грозит уголовная ответственность. Подобные действия наказываются штрафом до 40 тысяч рублей. В случае, если испорчен внешний вид остановки, виновнику придется заплатить штраф до трех тысяч рублей, а на юридических лиц до 70 тысяч рублей. Однако как показывает практика, зачастую такие выходки так и остаются безнаказанными.
Фото: Страница ВК Алексей Логвиненко.
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