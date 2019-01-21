На вооружение авиаполка в Ростовской области поступили два «Терминатора»



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В авиационные соединения Южного военного округа в Ростовской области поступили вертолёты Ми-8.



Модернизированные машины оснащены двигателями увеличенной мощности ВК-2500 с усиленной трансмиссией. Они обеспечивают более эффективную работу вертолёта в высокогорье и регионах с жарким климатом.

- Военнослужащим инженерно-авиационной службы предстоит провести необходимый комплекс регламентных приемных работ, полностью проверить функционирование всех систем и механизмов авиационных комплексов, - рассказали в пресс-службе Южного военного округа.



Кроме того, вертолёт оснащён новой вспомогательной силовой установкой ТА-14 с повышенной высотностью запуска и энергоотдачей, современным комплексом вооружения.



Еще одна характеристика боевой машины – это облегченная металлокерамическая броня с увеличенной площадью, которая обеспечивает защиту экипажа и жизненно важных агрегатов вертолета.



В пресс-службе ЮВО добавили, что в текущем году на вооружение ЮВО поступит более 30 единиц новой авиационной техники.



Так, на прошедшей неделе одна из авиационных частей уже получила два учебно-боевых вертолета Ми-28УБ «Ночной охотник». Они оснащены современными образцами вооружения, военной и специальной техники.