На Вертолетном поле в Ростове наружное освещение появится сразу на трех улицах

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Алексей Логвиненко провел личный прием граждан. Жители Левенцовки обратились с проблемой продажи алкоголя возле нового корпуса школы № 115 на Маршала Жукова. Алексей Валентинович сообщил, что будут приняты меры. Есть постановление администрации города с перечнем соцобъектов, которым установлено минимальное расстояние от них до торговых точек с алкогольной продукцией. В этот перечень включат новый корпус школы № 115, что позволит ограничить выдачу лицензий на торговлю алкоголем.Еще одной темой стали сроки расселения аварийного дома по ул. Погодина, 20б, литер А. Глава отметил, что процесс расселения ускорен. В августе 2024 года проведена оценка рыночной стоимости жилья. А уже в сентябре в Минстрой Ростовской области направлены предложения для внесения изменений в Программу по расселению аварийного жилфонда.- Нашу инициативу поддержали, программные мероприятия скорректировали. После оформления всех необходимых документов ростовчанке выплатят выкупную стоимость за изымаемое жилье. Это должно произойти уже в декабре, - добавил глава.Жители пер. Ставропольского попросили заменить асфальт возле своих домов. Речь идет об участке ул. Ц. Куникова и пер. Ашхабадского. Алексей Логвиненко отметил, что стоимость работ – почти 8 млн рублей. Но за счет экономии отремонтировать отрезок получится. Работы завершат до 1 декабря.Жители дома № 124/2 по ул. Таганрогской, 124/2 попросили обновить детскую площадку. И этот вопрос будет решен.- На благоустройство игровой зоны выделено 3,4 млн руб. До 20 декабря здесь обустроят прорезиненное покрытие и будут смонтированы 8 новых игровых элементов. Также установим на площадке несколько садово-парковых диванов и урн, - поделился глава администрации.Кроме того, был поднят вопрос об отсутствии уличного освещения на ул. Батуринской от Коминтерна до ЖК «Три Сквера».Глава сообщил, что муниципальное предприятие «Ростгорсвет» в рамках программы развития планирует построить в микрорайоне «Вертолетное поле» в ближайшее время сразу три объекта. Освещение появится на ул. 3-й Круговой, в пер. Салютина и на ул. Батуринской. К работам уже приступили на ул. 3-й Круговой и в пер. Салютина, установлено 11 опор наружного освещения.- Что касается ул. Батуринской, там предстоит установить 25 железобетонных опор, смонтировать более 40 светильников. Объект планируют сдать к середине февраля, - добавил Алексей Валентинович.Все вопросы глава администрации Ростова держит на личном контроле.