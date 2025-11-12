На установку праздничного оформления к Новому году в Ростове потратят 15 млн рублей

Фото: zakupki.gov.ru

Для создания новогодней атмосферы в Ростове из городского бюджета выделено 15 миллионов рублей. Администрация донской столицы объявила тендер на выбор компании, которая займется установкой праздничного оформления.Информация о закупке размещена на портале государственных закупок. Победителю тендера необходимо будет транспортировать световые конструкции со склада, смонтировать их и обеспечивать их работу на протяжении праздников.Ранее глава администрации города, Александр Скрябин, сообщал, что закупать новые украшения к Новому году не планируется. Город украсят уже имеющимися световыми инсталляциями.Как и в прошлом году, на площади перед бывшим кинотеатром «Ростов» смонтируют фигуры героев мультфильма «Смешарики», а на пересечении Садовой и Театральной появится световая композиция в виде сердца с надписью «Любимый город».Некоторые украшения требуют обновления. В технической документации указано, что для арки на площади у стелы будет изготовлена новая светящаяся цифра шесть. На световой арке, расположенной на углу Соборного и Большой Садовой, цифру пять сменят на шесть, используя световое оборудование.Главная городская елка традиционно будет установлена в Парке Горького и украшена в стиле прошлых лет. В центре города разместят светящиеся деревья, а Ворошиловский и Стачкинские мосты получат эффектную подсветку.Все монтажные работы и запуск световых инсталляций должны быть завершены к 10 декабря.Выбор подрядчика запланирован на 18 ноября. В настоящее время идет прием заявок от желающих участвовать в конкурсе.