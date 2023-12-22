На улицах Западного в Ростове введут одностороннее движение летом 2024 года

Фото: администрация Ростова.

В Ростове планируют ввести одностороннее движение на двух улицах на Западном. Об этом 21 декабря сообщили в администрации донской столицы.Каждое утро 1-я и 2-я Володарского превращаются в сплошную красную линию на навигаторе. Пробки собираются из-за узких проездов: машинам попросту сложно разъехаться, и приходится сбавлять скорость. Кроме того, родители останавливаются, чтобы по пути их дети вышли у школы № 67. Аналогичная проблема появляется и днем, когда учащихся забирают домой на авто.Чтобы решить проблему огромных заторов, летом 2024 года решили сделать одностороннее движение. На участке от улицы Литвинова до Кулагина по улице 1-й Володарского можно будет проехать только в восточном направлении, а по 2-й Володарского — только в западном.