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На улицах Ростова постепенно увеличат количество городского транспорта

На улицах Ростова постепенно увеличат количество городского транспорта
В Ростове увеличат количество городского транспорта. Но не сразу. Процесс будет проходить постепенно. Об этом сообщили в администрации донской столицы.
- В целях обеспечения требований Роспотребнадзора о соблюдении пассажирами социальной дистанции в общественном транспорте число транспортных единиц на маршрутах будет увеличиваться постепенно, с учетом фактического пассажиропотока, - пояснили в мэрии Ростова.

Добавим, что в Ростовской области по-прежнему действуют введённые ранее ограничения. До особого распоряжения закрыты ряд предприятий и организаций. Обязательным является ношение маски не только в транспорте, магазинах и других общественных местах, но и на улице. За нарушение масочного режима предусмотрен штраф.

Напомним, 11 мая президент России Владимир Путин объявил о завершении нерабочих дней. Однако решения о снятии тех или иных ограничений в каждом отдельном регионе принимают губернаторы. Глава донского региона Василий Голубев анонсировал в ближайшие дни принятие решения о послаблении режима ограничений.

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