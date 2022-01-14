На улицах Лондона заметили Марию Лиман, гоняющую на «Порше» с ростовскими номерами
На улицах Лондона заметили ростовчанку Марию Лиман, гоняющую по городу на «Порше Панамера». Машина звезды Playboy оказалась в паблике с красивыми номерами.
На видео девушка за рулем иномарки поворачивает прямо перед автором ролика.
- Внимание, номера «ООО» в Лондоне, - написали в сообщении.
Отметим, на машине стоят ростовские номера - 161-й регион. А «ООО» в номере принято считать «блатными», якобы принадлежащим влиятельным людям.
- Какой бывший друг спалил меня сегодня? - в подтверждение того, что это ее машина, написала Лиман на своей странице.
Ранее Rostov.ru сообщал о том, что звезда планирует продать любимое авто из-за сложности в транспортировке из Ростова. Судя по всему, любовь к иномарке взяла верх, и Мария нашла способ не расставаться с «Порше».