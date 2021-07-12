На Украине нашли могилу солдата ВОВ из Ростовской области
На Украине нашли могилу солдата Великой Отечественной войны из Ростовской области. Об этом сообщает портал DonDay.ru 14 июля.
Останки Петра Григорьевича Денисова нашли в Славянском районе Украины, в селе Маяки. Боец был убит в возрасте 38 лет 31 января 1942 года.
Оказалось, что воевать на Украину солдат попал из Ростовской области. Ранее он жил в Каменске-Шахтинском по адресу: Соцгородок, д. 7, кв. 6. Защищать родину его призвали из Красного Сулина.
В армии Петр Денисов работал политическим руководителем роты отдельного минометного батальона 11-й стрелковой дивизии. Он выполнял работу по политическому воспитанию и поддержанию морально-психологической боеготовности личного состава подразделения. Этот пост являлся должностью среднего и старшего начальствующего состава ВС СССР. Фактически политические руководители были помощниками военных комиссаров.
Поисковики, нашедшие останки бойца, ищут его родственников в Ростовской области. Известно, что он был женат на Екатерине Денисовой. Были ли у них дети, неизвестно.
Если вы знакомы с семьей Денисовых и можете знать их родственников, позвоните по номеру: 8-906-454-08-90.