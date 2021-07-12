На Украине нашли могилу солдата ВОВ из Ростовской области

На Украине нашли могилу солдата Великой Отечественной войны из Ростовской области. Об этом сообщает портал DonDay.ru 14 июля.Останки Петра Григорьевича Денисова нашли в Славянском районе Украины, в селе Маяки. Боец был убит в возрасте 38 лет 31 января 1942 года.Оказалось, что воевать на Украину солдат попал из Ростовской области. Ранее он жил в Каменске-Шахтинском по адресу: Соцгородок, д. 7, кв. 6. Защищать родину его призвали из Красного Сулина.В армии Петр Денисов работал политическим руководителем роты отдельного минометного батальона 11-й стрелковой дивизии. Он выполнял работу по политическому воспитанию и поддержанию морально-психологической боеготовности личного состава подразделения. Этот пост являлся должностью среднего и старшего начальствующего состава ВС СССР. Фактически политические руководители были помощниками военных комиссаров.Поисковики, нашедшие останки бойца, ищут его родственников в Ростовской области. Известно, что он был женат на Екатерине Денисовой. Были ли у них дети, неизвестно.Если вы знакомы с семьей Денисовых и можете знать их родственников, позвоните по номеру: 8-906-454-08-90.