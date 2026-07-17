На уборку стадиона «Ростов Арены» во время футбольных матчей будет потрачено 8 миллионов рублей
На уборку стадиона «Ростов Арены» во время футбольных матчей будет потрачено 8 миллионов рублей. Информация содержится на сайте госзакупок.
Заказчиком выступает руководство арены. Срок действия контракта до 30 декабря. Подведение итогов конкурса запланировано на 23 июля.
Согласно техническому заданию, планируется уборка следующих объектов: чаша стадиона; арена стадиона с тремя ярусами открытых трибун; четыре фронтальных и угловых сектора; VIP-ложа на 50 человек; VIP-трибуна А на 500 человек; VIP-трибуна А+ на 300 человек; скайбоксы (коммерческие ложи) на 695 человек; санитарные зоны.
Общая площадь трибун, которые будут убирать, составляет 32 268,85 квадратных метров. Победителю тендера предстоит не только очищать помещения, но и вывозить твёрдые коммунальные отходы. Уборка будет проводиться в течение трёх дней на каждый матч — до матча, во время и после него.
Ранее ростовчане выразили недовольство по поводу того, что «Ростов Арена» практически скрыта из виду из-за строительства гостиничного комплекса.
По словам ростовчанки Ирины, со смотровой площадки и с набережной стадион уже не виден. Она также отметила, что город застроен, и теперь нет возможности любоваться пейзажем.
Стадион на левом берегу Дона был построен к чемпионату мира по футболу в 2018 году. Предполагалось, что эта территория останется зелёной и станет местом для отдыха горожан и гостей города. Однако сейчас на левом берегу кроме как на ЖК и спа-центры больше нечем любоваться. .