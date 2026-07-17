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На уборку стадиона «Ростов Арены» во время футбольных матчей будет потрачено 8 миллионов рублей. Информация содержится на сайте госзакупок.Заказчиком выступает руководство арены. Срок действия контракта до 30 декабря. Подведение итогов конкурса запланировано на 23 июля.Согласно техническому заданию, планируется уборка следующих объектов: чаша стадиона; арена стадиона с тремя ярусами открытых трибун; четыре фронтальных и угловых сектора; VIP-ложа на 50 человек; VIP-трибуна А на 500 человек; VIP-трибуна А+ на 300 человек; скайбоксы (коммерческие ложи) на 695 человек; санитарные зоны.Общая площадь трибун, которые будут убирать, составляет 32 268,85 квадратных метров. Победителю тендера предстоит не только очищать помещения, но и вывозить твёрдые коммунальные отходы. Уборка будет проводиться в течение трёх дней на каждый матч — до матча, во время и после него.Ранее ростовчане выразили недовольство по поводу того, что «Ростов Арена» практически скрыта из виду из-за строительства гостиничного комплекса.По словам ростовчанки Ирины, со смотровой площадки и с набережной стадион уже не виден. Она также отметила, что город застроен, и теперь нет возможности любоваться пейзажем.Стадион на левом берегу Дона был построен к чемпионату мира по футболу в 2018 году. Предполагалось, что эта территория останется зелёной и станет местом для отдыха горожан и гостей города. Однако сейчас на левом берегу кроме как на ЖК и спа-центры больше нечем любоваться. .