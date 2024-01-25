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На уборку «Ростов Арены» после матчей выделят более 5 миллионов рублей

На уборку «Ростов Арены» после матчей выделят более 5 миллионов рублей
Ищут подрядчика для уборки стадиона «Ростов Арена» после футбольных матчей. Соответствующий тендер появился на сайте Контур.Закупки.

Как сказано на портале по поиску исполнителей, в течение 2024 года потребуется «...оказание услуг по уборке помещений стадиона, включая услуги по уборке прочие, в период проведения футбольных матчей». На это готовы выделить 5,3 миллиона рублей.

При этом для основной уборки уже есть подрядчик. В ноябре 2023 года учреждение выставляло тендер на 14,7 миллиона рублей. В списке услуг: уборка стадиона, трибун, пунктов пропуска, билетных касс, помещений охраны, комнаты видеонаблюдения, спортивной и зоны СМИ. Чистота всех офисов, лифтов, вестибюлей, коридоров и даже лестниц также входит в обязанности исполнителя. Общая площадь объектов составляет около 126 тысяч квадратных метров.

Как правило, матчи проходят по вечерам — в 19:00 и позже. А персонал, который следит за чистотой в рамках основного тендера на уборку, работает с 08:00 до 17:00. Вероятно, это и стало причиной поиска еще одного подрядчика.
Фото: Rostov.ru.
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