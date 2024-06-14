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На трассе Ростов – Таганрог из-за ДТП образовалась пробка

На трассе Ростов – Таганрог из-за ДТП образовалась пробка
В Мясниковском районе ДТП парализовало движение на трассе Ростов – Таганрог. Авария произошла 14 июня около 13:00.

Согласно данным на 15:10, всего протяженность дорожного затора составила больше шести километров. От села Чалтырь до хутора Недвиговка стоят порядка сотни автомобилей.

По словам пользователей в соцсетях, движение в сторону Таганрога полностью остановилось. Дорогу перегородили разбитые машины.

В УГИБДД по Ростовской области пока никак не комментировали ДТП. Обстоятельства случившегося выясняют.
Фото: Яндекс Карты
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