На трассе Ростов – Таганрог из-за ДТП образовалась пробка
В Мясниковском районе ДТП парализовало движение на трассе Ростов – Таганрог. Авария произошла 14 июня около 13:00.
Согласно данным на 15:10, всего протяженность дорожного затора составила больше шести километров. От села Чалтырь до хутора Недвиговка стоят порядка сотни автомобилей.
По словам пользователей в соцсетях, движение в сторону Таганрога полностью остановилось. Дорогу перегородили разбитые машины.
В УГИБДД по Ростовской области пока никак не комментировали ДТП. Обстоятельства случившегося выясняют.