На трассе под Ростовом образовалась пробка из-за ДТП

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Под Ростовом на трассе М-4 «Дон» образовалась пробка из-за аварии. Об этом свидетельствуют данные Яндекс.Карт.Авария произошла 1 июля в районе 11:30 на трассе М-4 «Дон» в Аксайском районе. На участке столкнулись сразу три автомобиля: «Ауди» «ГАЗель» и «Черри». В результате скончался 46-летний водитель «Черри».На участке образовалась пробка. Там ликвидируют последствия аварии. Затор растянулся от проспекта Шолохова и далее до Новочеркасского шоссе. Всего пробка протяженностью около 5 километров.Водителей просят быть внимательнее на участке, учитывать дорожную обстановку и искать пути объезда.