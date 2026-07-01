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На трассе под Ростовом образовалась пробка из-за ДТП

На трассе под Ростовом образовалась пробка из-за ДТП
Под Ростовом на трассе М-4 «Дон» образовалась пробка из-за аварии. Об этом свидетельствуют данные Яндекс.Карт.

Авария произошла 1 июля в районе 11:30 на трассе М-4 «Дон» в Аксайском районе. На участке столкнулись сразу три автомобиля: «Ауди» «ГАЗель» и «Черри». В результате скончался 46-летний водитель «Черри».

На участке образовалась пробка. Там ликвидируют последствия аварии. Затор растянулся от проспекта Шолохова и далее до Новочеркасского шоссе. Всего пробка протяженностью около 5 километров.

Водителей просят быть внимательнее на участке, учитывать дорожную обстановку и искать пути объезда.
Фото: Яндекс.Карты
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