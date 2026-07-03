На трассе М-4 в Ростовской области изменят схему движения из-за реконструкции

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В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» изменится схема движения. Об этом сообщили в «Автодоре».С 3 июля будет закрыт разворот в одном уровне на 978-м километре, в районе хутора Пролетарка. Для объезда водителям предлагают использовать транспортную развязку на 969-м километре, возле хутора Русско-Прохоровского. На время ограничения движения по ней можно будет проехать через развязку на 964-м километре, в районе хутора Михайловка.С 6 июля закроют примыкание на 988-м километре, в районе рабочего поселка Горного. Въезд и выезд в Горный организуют через примыкание на 985-м километре. Также проехать можно будет через развязки на 982-м километре, возле поселка Донлесхоз, и на 993-м километре, в районе поселка Аютинского.Водителей просят быть внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и заранее продумывать маршрут.