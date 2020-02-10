На трассе М-4 «Дон» открыли движение для автобусов



В Ростовской области с трассы М-4 «Дон» сняли ограничение движения. В течение нескольких часов дорога была закрыта для автобусов. Утром 12 февраля в донском регионе началась метель, из-за которого ухудшилась ситуация на дороге.



Чтобы избежать происшествий, автобусам запретили двигаться по трассе на участке от Каменска-Шахтинского до Новочеркасска. Ограничения сняли в 13 часов.



Сейчас снегопад прекратился. Тем не менее, на дорогах — гололёд. Напомним, 11 февраля в Ростовской области объявили штормовое предупреждение. До пятницы в регионе будет снег, дождь и шквалистый ветер.