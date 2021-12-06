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На торги выставлено имущество сальского консервного завода, сообщается в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.Продаются два лота стоимостью полмиллиона рублей, которые состоят из нематериального актива и дебиторской задолженности предприятия.Заявки на участие в аукционе начали принимать 6 декабря. Торги состоятся 24 января.ООО «Консервный завод» было зарегистрировано в Сальске в марте 2005 года. Предприятие занималось переработкой и консервацией овощей и грибов. Проблемы у организации начались в 2014 году, а банкротом ее признали в феврале 2021 года.