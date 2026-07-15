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На территории Аксайского района выявили незаконную свалку мусора

На территории Аксайского района выявили незаконную свалку мусора
На территории Аксайского района выявили незаконную свалку мусора. Об этом сообщили специалисты Россельхознадзора.
Захламление твердыми бытовыми отходами обнаружили на территории сельскохозяйственных угодий.

Участок в 1230 квадратных метров находится имеет юридического владельца. В последнее время там образовались очаги с твердыми бытовыми отходами. У земельного участка имеется сельскохозяйственное назначение. Это означает, что складирование мусора на участке является нарушением.

По факту нарушения было выписано предписание.
Фото: Россельхознадзор
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