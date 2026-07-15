Фото: Россельхознадзор

На территории Аксайского района выявили незаконную свалку мусора. Об этом сообщили специалисты Россельхознадзора.Захламление твердыми бытовыми отходами обнаружили на территории сельскохозяйственных угодий.Участок в 1230 квадратных метров находится имеет юридического владельца. В последнее время там образовались очаги с твердыми бытовыми отходами. У земельного участка имеется сельскохозяйственное назначение. Это означает, что складирование мусора на участке является нарушением.По факту нарушения было выписано предписание.