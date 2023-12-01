На техобслуживание лифтов «Ростов Арены» потратят 2,7 миллиона рублей
На техобслуживание и ремонт лифтов стадиона «Ростов Арена» потребуется 2,7 миллиона рублей. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок 1 декабря.
В числе оборудования — 11 грузопассажирских лифтов, рассчитанных на 1 600 килограммов, два — на 1 800 и три малых грузовых грузоподъемностью до 300 килограммов. Также в списке — 24 пассажирских лифта. Из них 10 смогут поднять по 630 килограммов (в среднем — около 8 человек), семь — по 1 000 килограммов (12-13 человек) и шесть — по 1 600 килограммов (20 человек).
Помимо лифтов, подрядчику предстоит следить и за исправностью четырех эскалаторов и четырех вертикальных платформ для подъема людей на инвалидных колясках.
В течение 2024 года сотрудники подрядной организации будут проверять оборудование на наличие неисправностей, обеспечивать его правильное надежное функционирование. В случае аварийных ситуаций на освобождение застрявших пассажиров дается полчаса. После чего специалисты оперативно займутся ремонтными работами.
На содержание и обслуживание стадиона ежегодно выделяются десятки миллионов рублей. Например, охрана в 2024 году обойдется в 56 миллионов рублей, а уборка помещений — больше 14 миллионов.