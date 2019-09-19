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На Театральной площади в Ростове запретили стоянку транспорта

На Театральной площади в Ростове запретили стоянку транспорта
Фото: rating-news.ru

В Ростове запретили парковку автомобилей на Театральной площади. Об этом сообщили в департаменте автомобильных дорог города.

Запрет остановки транспорта вводится с 23:00 до 5:00 по северной стороне улицы Советской, на участке от улицы Каяни до площади Театральной.

Новое правило начало действовать с 21 сентября. Как пояснили в ведомстве, изменение вводится для повышения безопасности дорожного движения и общественной безопасности в местах массового скопления людей.

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