На Театральной площади в Ростове повесили четыре «мультикамеры»

Фото: Дондей.

На пересечении улицы Большой Садовой и Театрального проспекта в Ростове-на-Дону появились сразу четыре новые камеры автоматической фиксации нарушений ПДД.Комплексы размещены таким образом, чтобы контролировать все полосы движения в обоих направлениях. По своим возможностям они аналогичны камерам, которые ранее установили на Магнитогорской, Шолохова, Текучева и других улицах города.Новые комплексы способны выявлять целый ряд нарушений, в том числе использование мобильного телефона за рулем, непристегнутый ремень безопасности, движение с выключенными фарами и другие несоблюдения правил дорожного движения.Ожидается, что камеры на Театральной площади заработают уже в сентябре.