На Театральной площади в Ростове повесили четыре «мультикамеры»
На пересечении улицы Большой Садовой и Театрального проспекта в Ростове-на-Дону появились сразу четыре новые камеры автоматической фиксации нарушений ПДД.
Комплексы размещены таким образом, чтобы контролировать все полосы движения в обоих направлениях. По своим возможностям они аналогичны камерам, которые ранее установили на Магнитогорской, Шолохова, Текучева и других улицах города.
Новые комплексы способны выявлять целый ряд нарушений, в том числе использование мобильного телефона за рулем, непристегнутый ремень безопасности, движение с выключенными фарами и другие несоблюдения правил дорожного движения.
Ожидается, что камеры на Театральной площади заработают уже в сентябре.