Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

На Театральной площади в Ростове повесили четыре «мультикамеры»

На Театральной площади в Ростове повесили четыре «мультикамеры»

На пересечении улицы Большой Садовой и Театрального проспекта в Ростове-на-Дону появились сразу четыре новые камеры автоматической фиксации нарушений ПДД.

Комплексы размещены таким образом, чтобы контролировать все полосы движения в обоих направлениях. По своим возможностям они аналогичны камерам, которые ранее установили на Магнитогорской, Шолохова, Текучева и других улицах города.

Новые комплексы способны выявлять целый ряд нарушений, в том числе использование мобильного телефона за рулем, непристегнутый ремень безопасности, движение с выключенными фарами и другие несоблюдения правил дорожного движения.

Ожидается, что камеры на Театральной площади заработают уже в сентябре.
Фото: Дондей.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика