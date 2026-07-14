В Суворовском в Ростове выросла амброзия ростом с человека
В Ростове в Суворовском выросла амброзия ростом с человека. Кадры местные жители разместили в соцсетях.
Как рассказали горожане, заросли появились на улице Петренко, в районе Суворовского, 2. На кадрах видно, что амброзия почти достигла человеческого роста.
Люди просят скосить сорняки. Для аллергиков такая прогулка на участке станет невыносимой.
За нескошенные сорняки придется заплатить крупные штрафы: для граждан — от 300 до 3 000 рублей; для должностных лиц — от 8 000 до 30 000 рублей; для юридических лиц — от 25 000 до 70 000 рублей.