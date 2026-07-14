В Суворовском в Ростове выросла амброзия ростом с человека

Фото: Соцсети.

В Ростове в Суворовском выросла амброзия ростом с человека. Кадры местные жители разместили в соцсетях.Как рассказали горожане, заросли появились на улице Петренко, в районе Суворовского, 2. На кадрах видно, что амброзия почти достигла человеческого роста.Люди просят скосить сорняки. Для аллергиков такая прогулка на участке станет невыносимой.За нескошенные сорняки придется заплатить крупные штрафы: для граждан — от 300 до 3 000 рублей; для должностных лиц — от 8 000 до 30 000 рублей; для юридических лиц — от 25 000 до 70 000 рублей.