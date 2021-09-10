На сувенирную продукцию ГУ МВД Ростовской области потратит более 1,5 млн рублей
ГУ МВД по Ростовской области ищет компанию, которая изготовит для управления сувенирную продукцию. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок 10 сентября.
Заказчиком выступает Центр хозяйственного и сервисного обеспечения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ростовской области. Максимальная сумма, на которую управление готово согласиться, - 1 миллион 545 тысяч рублей. Источником финансирования является федеральный бюджет РФ на 2022 год.
За эти средства подрядчик должен будет изготовить подарочную сувенирную продукцию с логотипом МВД России. В перечень входят блокноты, календари, папки, пакеты, открытки, а также благодарности и грамоты. Больше всего управление заказывает приглашений на мероприятия. Их необходимо не менее тысячи штук. Меньше всего МВД понадобилось плакатов «День сотрудника ОВД» - их заказывают всего 20 штук.
Имя исполнителя, который сделает и поставит управлению подарочную продукцию, станет известно 22 сентября.