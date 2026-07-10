На сутки отменили две электрички Ростов - Азов

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В Ростовской области 10 июля не выйдут на маршруты два пригородных поезда. Об отмене сообщили в СКППК.Изменения коснутся поезда № 6026 Ростов - Азов. Он должен был отправиться со станции Ростов в 12:32 и приехать в Азов в 13:40. Также отменен поезд № 6025 Азов - Ростов с отправлением из Азова в 14:08 и прибытием в Ростов в 15:17.В компании заявили, что составы отменили по техническим причинам.Кроме того, утром в регионе уже фиксировались задержки трех поездов, следующих в Азов. Вагоны опоздали примерно на час.Для азовчан начало последнего рабочего дня недели оказалось сложным. Ночью жители слышали громкие звуки на улице. Позже стало известно о массированной атаке беспилотников на Ростовскую область. После этого в городе загорелись два объекта хранения нефтепродуктов. Пожар продолжают тушить экстренные службы.Горожане жалуются на смог на улицах. Дорожная ситуация также остается тяжелой: движение частично парализовано, отдельные участки перекрыты, а на выезде из Азова образовалась огромная пробка.