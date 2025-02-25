На сутки без воды останутся сотни жителей в Ростове

Фото: Ростов ру

В Ростове часть города на сутки останется без водоснабжения. Об этом предупредили на сайте «Ростовводоканала».Так, 27 февраля с 8:30 воду отключат в домах, расположенных на территории: переулок Крепостной — улица Текучева — проспект Театральный — улица Варфоломеева. Водоснабжение восстановят 28 февраля к 8:00.В то же время краны пересохнут в домах на Красноармейской улице, Театральном проспекте, Восточной улице, в переулке Журавлева. Подача воды на этих улицах будет восстановлена в полночь.Причиной неудобств стали работы на водопроводе на улицах Красноармейской и Текучева.