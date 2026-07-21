Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

На Солнце случилось сразу 13 вспышек за полдень 21 июля

На Солнце случилось сразу 13 вспышек за полдень 21 июля
На Солнце произошло 13 вспышек за полдень 21 июля. Об этом сообщают специалисты Лаборатории солнечной астрономии.

С полуночи на Солнце случилось 13 вспышек. Из них 7 – класса C и выше. Индекс солнечной активности высокий – 6.6.
Напомним, ранее специалисты сообщали о надвигающихся магнитных бурях. Они накроют Ростовскую область с 22 по 24 июля. Уровень геомагнитной активности высокий.

Вспышки могут усилить эффект. Метеозависимым людям следует подготовиться. Лучше отдыхать и набираться сил.
Фото: Лаборатория Солнечной астрономии.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика