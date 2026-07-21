На Солнце случилось сразу 13 вспышек за полдень 21 июля

Фото: Лаборатория Солнечной астрономии.

На Солнце произошло 13 вспышек за полдень 21 июля. Об этом сообщают специалисты Лаборатории солнечной астрономии.С полуночи на Солнце случилось 13 вспышек. Из них 7 – класса C и выше. Индекс солнечной активности высокий – 6.6.Напомним, ранее специалисты сообщали о надвигающихся магнитных бурях. Они накроют Ростовскую область с 22 по 24 июля. Уровень геомагнитной активности высокий.Вспышки могут усилить эффект. Метеозависимым людям следует подготовиться. Лучше отдыхать и набираться сил.